Joker w wersji queer - film o transpłciowej postaci wycofano z festiwalu w Toronto. Naruszał prawa autorskie?

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto swoją światową premierę miała produkcja The People's Joker w reżyserii Very Drew. Już przed debiutem film ten wywołał wielkie kontrowersje; tytułowa postać (w tej roli sama Drew) miała w nim bowiem zostać ukazana jako członkini społeczności queer, która w trakcie dojrzewania stawia sobie pytania o własną tożsamość płciową - w zwiastunie obrazu zamieszczono nawet specjalny opis, że jest to "nielegalna historia komiksowa o transpłciowym klaunie nazywającym się Joker". Jak się okazuje, ekranową opowieść wycofano z festiwalu już po pierwszym pokazie.

Choć produkcja Drew miała być w zamierzeniu utrzymaną w konwencji coming-of-age satyrą, w której początkująca w zawodzie klauna nastolatka marzy o wystąpieniu w skeczu telewizyjnym, przedstawiciele Warner Bros. Discovery podeszli do tej historii niezwykle poważnie i wystosowali do organizatorów festiwalu i samej reżyserki oficjalne pismo - prawnicy firmy domagali się zaprzestania dalszych emisji filmu z uwagi na naruszenie praw autorskich. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poza Jokerem na ekranie pojawiały się też inne postacie DC, jak Harley Quinn czy Batman.

Po całym zamieszaniu głos zabrała sama Drew. Twierdzi ona, że eksponując na ekranie bohaterów i złoczyńców z uniwersum DC, chciała odwołać się do "swoich osobistych doświadczeń" - w tym odurzania się narkotykami i zmagania z tożsamością płciową , a użycie w kampanii promocyjnej słowa "nielegalne" nie powinno być odczytywane dosłownie. Twórczyni dodała:

Myślę, że mój film z całą pewnością może trafić do powszechnej dystrybucji. Jest całkowicie chroniony z punktu widzenia zasad dozwolonego użytku i praw autorskich, choćby poprzez uwarunkowania dotyczące tworzenia satyry. W obu tych aspektach problematyczne jest jedynie to, że jak do tej pory nikt nie wziął tych postaci i tej własności intelektualnej, by spersonalizować je właśnie w taki sposób. (...) Zamieściłam na plakacie słowa "nielegalny film komiksowy" tylko po to, by posadzić wasze tyłki w fotelach. Nie ma żadnego powodu do zmartwień. (...) Nie spędziłabym ostatnich dwóch lat robiąc film o Jokerze, który naprawdę byłby nielegalny.

Istotne jest to, że jedyny seans filmu The People's Joker na festiwalu odbył się w ramach sekcji Midnight Madness - obecni na wydarzeniu mogą go więc wziąć pod uwagę przy głosowaniu nad Nagrodą Publiczności. Z kolei na Twitterze coraz większą popularność zyskuje inicjatywa #FreeThePeoplesJoker.

Oto zwiastun produkcji: