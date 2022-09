Joker: Folie à deux - zaskakujące doniesienia o fabule. Rola Harley Quinn większa niż Arthura Flecka?

Warner Bros./DC

W sieci pojawiły się zaskakujące rewelacje na temat filmu Joker: Folie a deux. Jak donosi zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestii produkcji superbohaterskich Weekend Planet Podcast, Harley Quinn, w którą na ekranie wcieli się Lady Gaga, ma odegrać w opowieści znacznie większą rolę, niż wcześniej sądzono - cała historia miałaby być bowiem opowiedziana z jej perspektywy. Piosenki i sekwencje taneczne staną się po prostu sposobem opisu przemyśleń Harley na temat relacji z Jokerem; sam tytuł produkcji sugeruje z kolei, że urojenia/wizje antybohaterki będzie z nią dzielił Arthur Fleck.

W Jokerze 2 wystąpi też Jacob Lofland, 26-letni aktor znany m.in. z serialu Syn czy filmów Uciekinier i tych z serii Więzień labiryntu. Ma on zagrać "kluczową rolę drugoplanową", pacjenta szpitala Arkham, który przebywa w tym samym pokoju co protagonista. Lofland dołącza do obsady, w której są już Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Lady Gaga, Brendan Gleeson i Catherine Keener.

Joker: Folie a deux ma zadebiutować na ekranach kin 4 października 2024 roku.