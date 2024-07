Jon Landau nie żyje. Zmarł producent odpowiedzialny za filmy Titanic i Avatar

fot. materiały prasowe

Jon Landau zmarł 5 lipca w Los Angeles po 16-miesięcznej walce z rakiem. Producent i dyrektor operacyjny Lightstorm Entertainment miał 63 lata. W ostatnim czasie pracował nad trzema kontynuacjami Avatara.

Landau był producentem trzech z czterech najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. W 1997 roku odebrał Oscara za Titanica, który został okrzyknięty najlepszym filmem roku. Była to również produkcja, która w tamtym czasie jako jedyna przekroczyła próg 2 mld dolarów globalnych wpływów z kin. Jon Landau stał również za sukcesem dwóch części Avatara, za które z kolei otrzymał nominacje do Oscara. Pierwszy Avatar do dzisiaj znajduje się na pierwszym miejscu najbardziej dochodowych filmów w historii.

Urodził się w Nowym Jorku w rodzinie producentów, a swoją karierę rozpoczął jako kierownik produkcji przy takich filmach, jak Klucz do szczęścia, Łowca oraz Mężczyzna idealny. Pierwszym wyprodukowanym filmem Landau był Student roku, a następnie Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki oraz Dick Tracy, którego współproducentem był Warren Beatty.

W wieku zaledwie 29 lat Landau został wiceprezesem ds. produkcji fabularnych w 20th Century Fox, gdzie nadzorował takie hity, jak Kevin sam w domu i jego kontynuację Kevin w Nowym Jorku, Pani Doubtfire, Speed: Niebezpieczna prędkość, czy Czekając na miłość. To właśnie dzięki pracy w Foxie Jon Landau rozpoczął współpracę z Cameronem przy filmie Prawdziwe kłamstwa. Kiedy producent zdecydował się opuścić wytwórnię, skontaktował się z nim Cameron i zaprosił go do współpracy przy Titanicu.

Po wielkim hicie Jamesa Cameron wyprodukował również Solaris ze Stevenem Soderberghiem, Alita: Battle Angel od Roberta Rodrigueza oraz dwie części Avatara i trzy dokumentalne filmy Titanic oczami Jamesa Camerona, Western Stars oraz Bruce Springsteen: Letter to You.

Po śmierci swojego przyjaciela James Cameron opublikował długie oświadczenie, żegnające Landau:

Rodzina Avatara opłakuje stratę naszego przyjaciela i przywódcy, Jona Landau. Jego szalony humor, osobisty magnetyzm, wielka hojność ducha i zacięta wola utrzymywały się w centrum naszego uniwersum Awatara przez prawie dwie dekady. Jego dziedzictwo to nie tylko filmy, które wyprodukował, ale także osobiste przykłady, jakie ze sobą niósł – niezłomność, opiekuńczość, inkluzywność, niestrudzoność, wnikliwość i całkowitą wyjątkowość. Produkował wspaniałe filmy nie dzięki sprawowaniu nad nimi władzy, ale poprzez szerzenie ciepła i radości z tworzenia kina. Zainspirował nas wszystkich, abyśmy każdego dnia dawali z siebie wszystko. Straciłem drogiego przyjaciela i najbliższego współpracownika. Część mnie została wyrwana.

Ostatnimi wyprodukowanymi filmami przez Jona Landau będą Avatar 3, Avatar 4 oraz Avatar 5. Avatar 3 zadebiutuje w kinach 19 grudnia 2025 roku.