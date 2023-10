Jonathan Majors - kobieta, która oskarżyła aktora o napaść, została aresztowana. Nie postawiono jej zarzutów

Marvel

Jonathan Majors został aresztowany 25 marca 2023 roku. Oskarżono go o napaść i przemoc domową wobec jego ówczesnej dziewczyny, Grace Jabbari. W czerwcu zaś aktor złożył pozew do sądu, według którego to on miałby być ofiarą w tym sporze. Teraz zaś portal Hollywood Reporter donosi, że Grace Jabbari została aresztowana. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Jonathan Majors - kobieta która oskarżyła aktora o napaść została aresztowana

Hollywood Reporter donosi, że Grace Jabbari została aresztowana w środę 25 października na Manhattanie pod zarzutem napaści i wykroczenia. Została jednak wypuszczona z DAT, pisemnym poleceniem, wydawanym przez policję, które nakłada na osobę obowiązek stawienia się przed sądem karnym w określonym dniu i o określonej godzinie, zwanej datą powrotu. Prokuratura oświadczyła, że nie będzie jej ścigać z powodu jakichkolwiek zarzutów związanych z tym incydentem.

Warto przypomnieć, że Jonathan Majors nie wystąpi w żadnym z zaplanowanych dużych projektów, w których miał wziąć udział. Stracił również swojego agenta i agencję PR-ową. Z kolei Marvel Studios nie podjęło jeszcze żadnych działań ani nie skomentowało tej sytuacji. Krążą pogłoski, że trwają poszukiwania potencjalnych następców Kanga, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone.