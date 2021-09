Jonathan Majors został Kangiem bez przesłuchania? Aktor komentuje

Disney+

W serialu Loki widzowie doświadczyli wprowadzenia do multiwersum, które zakłada możliwość istnienia nieskończonej liczby wersji każdej postaci. Dlatego też widzieliśmy Lokich z innych światów granych przez Sophię Di Martino, Richarda E. Granta, a nawet przez wygenerowanego komputerowo aligatora. Dostaliśmy też jeden z wielu wariantów tego, który prawdopodobnie będzie następcą Thanosa jako główny złoczyńca nadchodzących faz MCU.

W postać nazwaną w finale Lokiego Ten, Który Trwa, wcielił się Jonathan Majors. Już wcześniej potwierdzono udział tego aktora w roli Kanga w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Według nominowanego do nagrody Emmy aktora, nie musiał nawet brać udziału w przesłuchaniach. Aktor w rozmowie z Total Film zdradził, że osoby odpowiedzialne za casting w Marvelu miały na niego oko jeszcze przed premierą serialu Loki. Śledzili jego karierę od czasu, gdy pojawił się w Ostatni czarny człowiek w San Francisco.

Zespół Marvela ma swoje sposoby. To bardziej jak zdobycie roli będąc w szkole aktorskiej. Po prostu patrzą. Nie bierzesz udziału w przesłuchaniach do ról. Dostaniesz się do szkoły teatralnej, wtedy dziekan będzie obserwował, co robisz. Jeśli cię chcieli, zostaniesz wybrany. Tak właśnie się stało.

Marvel