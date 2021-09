Marvel - Staruszek Logan wraca! Spójrzcie za jego plecy: oto... Baby Hulk!

Steve McNiven/Marvel

Marvel dziś nad ranem polskiego czasu podzielił się z fanami radosną informacją: powstanie seria one-shotów o tytule Wastelanders, która będzie osadzona w tej samej rzeczywistości, co akcja legendarnego komiksu Wolverine. Staruszek Logan. Wiemy już, że poza Rosomakiem protagonistami kolejnych odsłon cyklu są Hawkeye, Star-Lord, Doktor Doom i Czarna Wdowa. Serce skradnie Wam jednak ktoś inny: widoczny za plecami Wolverine'a... Baby Hulk.

Staruszek Logan po raz pierwszy pojawił się w zeszycie Fantastic Four #558 ze scenariuszem Marka Millara i rysunkami Steve'a McNivena, by zasłynąć na dobre z będącej częścią serii Wolverine historii Old Man Logan. Zabrała ona czytelników do postapokaliptycznej wersji przyszłości, w której władzę nad światem sprawują złoczyńcy, a znakomita większość herosów straciła życie. Z czasem wprowadzona na kartach tej opowieści inkarnacja Rosomaka weszła w skład podstawowego uniwersum Marvela.

Wastelanders mają być cyklem złożonym z 5 osobnych one-shotów, które w USA ukażą się 15 grudnia. I tak akcja Wastelanders: Wolverine (autorzy: Steven S. DeKnight i Ibrahim Moustafa) będzie rozgrywać się zaledwie kilka dni po finale Staruszka Logana. Tytułowy heros ma walczyć o przetrwanie i zarazem zajmować się Dzidziusiem Hulkiem - później obaj spotkają nowego antagonistę o przydomku Downfall.

Wastelanders: Hawkeye (Ethan Sacks i Ibraim Roberson) skupi się na starszym Clincie Bartonie, który szkoli niewidomego Matta Murdocka (ten ostatni w tej rzeczywistości ostatecznie został Stickiem). Wastelanders: Doctor Doom (Torunn Grønbekk i Julius Ohta) pokaże zmagania tytułowej postaci z tajemniczą siłą, która uniemożliwi władanie konkretnym obszarem Wastelands; Doktor Doom zostanie też wezwany przez "największe przeznaczenie".

W Wastelanders: Star-Lord (Rick Douek i Brent Peeples) Peter Quill ma powrócić na Ziemię i odkryć, w jak przerażający sposób zmieniła się nasza planeta. Co więcej, na swojej drodze spotka on "dawno niewidzianą i uznawaną za zmarłą miłość". Ostatnia z odsłon serii, Wastelanders: Black Widow (DeKnight i Well-Bee), pokaże debiutującą w tym uniwersum Czarną Wdowę - jej przeciwnikiem będzie King Lizard.

Oto okładki poszczególnych one-shotów:

