Marvel - słynni herosi jako złoczyńcy. Galeria zaskoczyła fanów i już robi furorę

Marvel wypuścił galerię okładek alternatywnych związanych z nadchodzącym wydarzeniem Devil's Reign, w ramach którego Kingpin wykorzysta swoje polityczne wpływy do walki z superbohaterami - Wilson Fisk jako burmistrz Nowego Jorku ujawni również światu ich najbardziej skrywane tajemnice. Grafiki zaskakują; słynni herosi przedstawieni są bowiem na nich jako ikoniczni złoczyńcy.

W grudniowych zeszytach Domu Pomysłów znajdą się więc warianty, na których doszło do następujących przemian: Hulk przeobrazi się w Kingpina, Stwór - w Śmierć, Czarna Pantera - w Sabretootha, Mary Jane Watson - w Nightmare'a, She-Hulk - w Kravena Łowcę, Kapitan Ameryka - w Princess Python, Doktor Strange - w Ringmastera a Kapitan Marvel w Mole Mana, odwiecznego rywala Fantastycznej Czwórki.

Spójrzcie sami:

Hulk #2 - okładka alternatywna

Powyższe okładki trafią do zeszytów, które zadebiutują w USA od 1 do 29 grudnia. Jest mało prawdopodobne, by czytelnicy na kartach poszczególnych komiksów faktycznie odnaleźli połączenia postaci - wszystko wskazuje na to, że to jedynie kolejny etap kampanii promocyjnej eventu Devil's Reign.