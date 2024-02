Jonathan Majors - ogłoszenie werdyktu odroczono. Aktor się nie poddaje

Marvel

Jonathan Majors miał usłyszeć wyrok we wtorek - miesiąc po tym, jak został skazany za napaść i nękanie swojej byłej dziewczyny, Grace Jabbari - jednak ogłoszenie werdyktu odroczono do 8 kwietnia. Dlaczego?

W poniedziałek prawnicy Majorsa złożyli wniosek o uchylenie wyroku. Sędzia Michael Gaffey powiedział, że nowy termin da prokuratorom dość czasu na ustosunkowanie się do niego. Aktorowi grozi do roku więzienia, biorąc pod uwagę postawione zarzuty.

Jeśli nie jesteście zaznajomieni ze sprawą Jonathana Majorsa, to przypominamy, że aktor został aresztowany 25 marca 2023 roku. Oskarżono go o napaść i przemoc domową wobec jego ówczesnej dziewczyny, Grace Jabbari. W czerwcu zaś aktor złożył pozew do sądu, według którego to on miałby być ofiarą w tym sporze. Po wyroku - ława przysięgłych uznała, że jest winny nieumyślnej napaści na swoją dziewczynę i jej nękania - Marvel Studios zwolniło go z roli Kanga Zdobywcy w MCU.

Szczegóły sprawy opisaliśmy w tych artykułach: Jonathan Majors winny zarzucanych czynów. To koniec Kanga Zdobywcy w MCU - aktor zwolniony! i Jonathan Majors zalał się łzami w pierwszym wywiadzie po werdykcie. Twierdzi, że uznano go winnym, bo jest czarny.