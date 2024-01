Jonathan Majors zalał się łzami w pierwszym wywiadzie po werdykcie. Twierdzi, że uznano go winnym, bo jest czarny

ABC/Good Morning America

Reklama

18 grudnia zeszłego roku Jonathan Majors został uznany winnym w toczącej się przed sądem w Nowym Jorku sprawie karnej, w której oskarżycielem był prokurator okręgowy. Przypomnijmy, że ława przysięgłych orzekła, iż aktor dopuścił się lekkomyślnego ataku trzeciego stopnia oraz nękania swojej byłej partnerki, Grace Jabbari, jednocześnie oczyszczając go z zarzutów celowego ataku trzeciego stopnia i wzmożonego nękania drugiego stopnia. 6 lutego Majors usłyszy wyrok; w międzyczasie Marvel zakończył współpracę z aktorem, który w MCU portretował Kanga Zdobywcę i jego warianty.

Dziś w programie "Good Morning America" Majors udzielił dziennikarce Linsey Davis pierwszego wywiadu po usłyszeniu werdyktu. W czasie rozmowy aktor zalał się łzami, odnosząc się także do szeregu kwestii związanych z rzeczoną sprawą. Jak sam przekonuje, jej finał "zszokował go i przeraził":

Stałem tam i właśnie wydano werdykt. Powiedziałem: "Jak to możliwe w oparciu o te dowody? W oparciu o dowody oskarżenia, nie mówiąc już o naszych dowodach? Jak to w ogóle możliwe?".

Majors zapowiada apelację i płacze przed kamerami

Majors w oczekiwaniu na wyrok szykuje się już do złożenia apelacji. Choć w ramach nowojorskiego procesu odmówił on składania zeznań w swojej obronie, znacznie bardziej wylewny postanowił być w "Good Morning America" - wywiad miał być dla niego formą "uzdrowienia".

Życie mnie pobłogosławiło. Jestem otoczony ludźmi, którzy mnie kochają i którym na mnie zależy. Ale to wszystko było bardzo, bardzo, bardzo trudne i pod wieloma względami dezorientujące. Nie poddałem się.

Aktor płakał natomiast wtedy, gdy zabrał głos na temat swojej córki, której nie mógł widywać w trakcie procesu:

Meagan Good Wszystko zniknęło. I teraz jestem tylko ja, moja kochana partnerka (aktorka- przyp. aut.) i moje psy.

"To największy błąd mojego życia"

Były już gwiazdor MCU stwierdził, że zabranie Grace Jabbari do swojego auta - do tego wydarzenia doszło w marcu 2023 roku i to wtedy Majors miał się dopuścić napaści - było "największym błędem jego życia". Aktor tak opisuje przebieg sytuacji:

Podniosłem ją i próbowałem wepchnąć z powrotem do samochodu. Później próbowałem się jej pozbyć i po prostu się oddalić - to wszystko widać na filmie. Drugi największy błąd mojego życia: próbowałem zatrzymać ją w aucie.

Według zeznań Jabbari w czasie jazdy autem partnerka Majorsa miała zobaczyć w jego telefonie wiadomość od innej kobiety o treści: "Chciałabym cię pocałować". Jabbari chciała przejąć telefon, lecz Majors wykręcił jej wówczas dłoń - zdarzenie eskalowało do tego stopnia, że kobieta wyszła z niego z rozciętym uchem i posiniaczonym i spuchniętym palcem. Aktor inaczej odnosi się jednak do tych wydarzeń:

Zbliżyła się do telefonu, ja go przytrzymałem. Później wyciągnąłem go jeszcze raz. Ona się na mnie rzuciła, ścisnęła moją twarz i uderzyła. To wszystko, co pamiętam.

Majors nie wie, w jaki sposób Jabbari doznała udokumentowanych medycznie obrażeń, choć dla "pewnego spokoju chciałby się dowiedzieć". Twierdzi za to, że "lekkomyślnie podchodził do jej serca" i "nigdy nie uderzył kobiety":

Jestem sportowcem. Tak, jestem atletą. Znam swoje ciało. Wiem, jak się porusza. Potrafię ocenić swoją siłę lub jej brak. Ale w tym przypadku nie stosowałem żadnej z tych rzeczy.

Kolor skóry Majorsa wpłynął na werdykt?

Później aktor wyznał, że następnego poranka otrzymał od Jabbari SMS-y, nie wiedząc, o jakich obrażeniach pisze kobieta. W tym momencie w wywiadzie postanowił odwołać się do wątku rasowego:

Z mojego doświadczenia... W mojej opinii młody, czarny mężczyzna w sytuacji z kimkolwiek - jeśli tylko władze i policja zaczną się w to angażować - stoi na straconej pozycji. Będzie rozmowa, później konflikt i trauma. (...) Jeśli zobaczysz zaprezentowane w procesie materiały wideo, zobaczysz czarnego mężczyznę goniącego młodą, białą dziewczynę, która płacze i krzyczy. Ten mężczyzna zostanie zastrzelony na ulicy Nowego Jorku. Ten czarny mężczyzna poczuje, co zrobił.

Przyszłość aktora w Hollywood

Czy Majors kiedykolwiek powróci jeszcze do branży filmowej? Jak sam twierdzi:

Tak, do cholery, Modlę się o to, by tak się stało. Ale to plan Boga i wyczucie czasu, za które On odpowiada.

Prawniczka Grace Jabbari komentuje wywiad i uderza w Majorsa

Na wywiad zareagowała już prawniczka Jabbari, Brittany Henderson, która w przesłanym do ABC News oświadczeniu stwierdza:

Pan Majors w dalszym ciągu nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny. Jego oczernianie naszego systemu ławy przysięgłych w niczym nie różni się od stawiania się ponad prawem, którą to postawę pan Majors demonstrował w czasie całego postępowania sądowego. Moment, w którym pan Majors przedstawia swoją wersję wydarzeń, wskazuje na brak jakichkolwiek wyrzutów sumienia za czyny, za które uznano go winnym. Ten wywiad powinien ułatwić sądowi podjęcie decyzji w kwestii wyroku.

Największe kontrowersje Hollywood

1. Mel Gibson i jego antysemickie uwagi. Gdy aktor został zatrzymany przez policję na autostradzie i zakuty w kajdanki, zaczął obrażać aresztującego go oficera, który był Żydem. Rzucał antysemickie hasła.