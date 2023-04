Jonathan Majors stracił agenta i agencję PR. Co to oznacza dla filmowego Kanga?

Marvel

Jonathan Majors (Creed 3, Ant-Man i Osa: Kwantomania)został aresztowany w sobotę 25 marca 2023 roku za napaść na kobietę, która okazała się być jego partnerką. Aktor utrzymuje, że jest niewinny, a jego prawniczka przekazała wcześniej dowody w sprawie, które miałyby to udowodnić. Nowojorska prokuratura okręgowa postawiła odtwórcy roli Kanga zarzuty o nękanie i napaść. Majors ma stanąć przed sądem 8 maja.

To jednak nie koniec jego kłopotów, bo teraz portal Deadline podaje, że aktor stracił swojego agenta i agencję PR-ową. Agencja Entertainment 360 w związku z zamieszaniem wokół aktora zdecydowała się na zerwanie umowy, podobnie jak firma PR The Lede Company. Dziennikarze komentując sprawę zauważają, że takie decyzje mogą mieć realny wpływ na dalszą karierę aktora, nawet jeśli ostatecznie zostanie przy roli Kanga w MCU.

Jonathan Majors - co zrobi Marvel Studios?

Wciąż nie ma oficjalnych informacji wskazujących na to, że Marvel Studios będzie chciało zerwać kontrakt z aktorem. Chociaż sprawa jest poważna i nieciekawa dla aktora, to jednak wytwórnia dalej nie zabrała stanowiska. Portal The Direct podaje, że wewnątrz nie było nawet żadnej dyskusji o tym, aby zastąpić Majorsa innym aktorem. Być może otwarte rozmowy rozpoczną się dopiero po ewentualnych decyzjach sądu.