Marvel szuka aktora, który zastąpi Jonathana Majorsa w roli Kanga w MCU? Pada jedno nazwisko

Marvel w chwili obecnej rozważa różne opcje odnośnie przyszłości Jonathana Majorsa w MCU - przypomnijmy, że po zatrzymaniu aktora przez policję i powstałych w ten sposób kontrowersjach w sieci pojawiły się głosy, by rolę ekranowego Kanga obsadzić raz jeszcze. Nowe rewelacje w tej sprawie w podcaście The Hot Mic ujawnił uchodzący za sprawdzone źródło informacji dziennikarz Jeff Sneider. Choć podkreśla on, że żadne ostateczne decyzje nie zostały podjęte, Marvel Studios "dyskutuje nad rozmaitymi opcjami".

Sneider zdradza, że aktor, który miałby ewentualnie zastąpić Majorsa, miałby być "w typie Damsona Idrisa" - tego ostatniego znamy z takich produkcji jak Snowfall czy W strefie wojny; w przyszłości ma on partnerować na ekranie Bradowi Pittowi w wysokobudżetowym filmie przygotowywanym przez Apple, który będzie osadzony w świecie Formuły 1. Jak spekuluje dziennikarz:

Choć w sprawie Jonathana Majorsa nie podjęto żadnych ruchów, słyszałem, że właśnie taki typ aktora - na wypadek, gdyby Majors pożegnał się z rolą Kanga - ktoś podobny do Damona Idrisa jest osobą, która mogłaby zastąpić poprzedniego odtwórcę roli, jeśli w ogóle do tego dojdzie.

Co ciekawe, według źródeł Sneidera Marvel ma przygotowywać się na róże warianty rozwoju sprawy Majorsa nawet biorąc pod uwagę fakt, że "najprawdopodobniej nie zrobił on nic złego".

