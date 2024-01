Jordan Peele o swoim następnym projekcie po thrillerze Nie! To będzie jego nowy ulubiony film?

materiały prasowe

Jordan Peele nie może jeszcze ujawnić szczegółów dotyczących swojego nowego filmu. Jednak uważa, że mógłby przebić jego thriller Nie! z 2022 roku - o ile uda mu się spełnić własne oczekiwania. Na ten moment projekt został opóźniony ze względu na strajki scenarzystów i aktorów, więc prace mają ruszyć dopiero w tym roku.

Jordan Peele o nowym filmie

Reżyser mówił o nowym projekcie z ogromną ekscytacją w podcaście Conan O'Brien Needs a Friend.

- Czuję, że mój następny projekt jest dla mnie zrozumiały i nie mogę się doczekać, żeby stworzyć kolejny film, który mógłby zostać moim ulubieńcem. Pod warunkiem, że uda mi się go dobrze zrealizować.

O projekcie wciąż nie wiadomo wiele. Nie ujawniono nawet jego tytułu. Początkowo studio Universal zapowiadało premierę na Święta Bożego Narodzenia 2024 roku, ale przez strajki najpewniej zostanie przesunięty na 2025 rok.

Peele jest doceniany za swoje wcześniejsze projekty. Jego debiut, Uciekaj!, stał się głośnym hitem i zdobył cztery nominacje do nagrody Oscara. To my oraz Nie! również cieszyły się uznaniem widzów, stąd oczekiwania wobec czwartego filmu reżysera są wysokie.