Joseph Gordon-Levitt o swojej postaci w Gliniarzu z Beverly Hills 4. Jest nowe zdjęcie

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. to kontynuacja kultowej serii i film, w którym do roli Axela Foleya powraca Eddie Murphy. Nie będzie on sam. Jego partnerem będzie detektyw Bobby Abbott, którego odgrywa Joseph Gordon-Levitt. W obsadzie powróci kilka znanych twarzy z poprzednich części, m.in. Judge Reinhold czy Bronson Pinchot. W filmie pojawi się też Taylour Paige i Kevin Bacon.

Joseph Gordon-Levitt wypowiedział się na temat nadchodzącej produkcji, swojej postaci i współpracy na planie z Eddim Murphym.

Moja postać jest bardziej stonowana. To ja jestem prawdziwym gliniarzem z Beverly Hills, a Axel Foley policjantem z Detroit, który po prostu znajduje się w Beverly Hills. Ale nie jest to zwykły, prosty człowiek. Ja też mam swoje akcje. Nie zaangażowałbym się w to gdybym nie miał okazji do kilku z nich. Mieliśmy okazję zrobić dużo fajnych rzeczy. [...] Po raz pierwszy zaczęliśmy improwizować z Murphym w samochodzie, bo kiedy kręci się w nim sceny, to nie można wyjść ze środka przez długi czas. Pierwszego dnia czekaliśmy na ustawienie wszystkiego i zaczęliśmy rozmawiać o piosence Let The Good Times Roll. O oryginalnej wersji, o coverze Harry'ego Nilssona i innych piosenkach z tymi słowami od Sama Cooke'a i Jimiego Hendrixa. Eddie jest nerdem na punkcie tych rzeczy i ja tak samo.

W magazynie Empire pojawiło się też nowe zdjęcie z filmu przedstawiające postać Gordona-Levitta, które możecie sprawdzić w galerii poniżej.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - co wiadomo o filmie

Za kamerą stoi Mark Mulloy. Taylour Paige natomiast wciela się w córkę Foleya, która pracuje jako prawniczka. To ona wciąga swojego ojca w sprawę, nad którą pracuje.

Bruckheimer obiecuje też, że nie będzie brakować nostalgii i odwołania do poprzednich części. Kluczem dla niego jednak są emocje, bo bez nich, nic nie będzie działać.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - data premiery nie została ujawniona.