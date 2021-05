Super Pumped - Joseph Gordon-Levitt zagra w serialu o Uberze. Za sterami twórcy Billions

fot. materiały prasowe

Super Pumped to tytuł nadchodzącego serialu Showtime, za którego odpowiedzialni będą współtwórcy Billions, Brian Koppelman i David Levien. Nowy projekt opowie o firmie Uber – przedsiębiorstwie, które zrewolucjonizowało samochodowy transport osób. Zapowiedziana produkcja będzie antologią, w której pierwszej części zagra Joseph Gordon-Levitt. Będzie ona oparta na bestsellerze autorstwa Mike’a Isaaca zatytułowanej Super Pumped: The Battle for Uber.

Joseph Gordon-Levitt wcieli się w postać Travisa Kalanicka, współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego Ubera. Super Pumped ukaże wzloty i gorsze momenty przedsiębiorstwa.

Super Pumped to project rozwijany już od 2019 roku, a Showtime planuje powstanie kilku sezonów. Każdy z nich, będąc antologią poruszającą inny temat, opowie jednak historię o tym, co podbiło światowy biznes i miało wpływ na kulturę.

Koppelman, Levien oraz Beth Schacter objęli funkcję producentów wykonawczych, scenarzystów i showrunnerów. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Paul Schiff, Stephen Schiff oraz Allyce Ozarski.