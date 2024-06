Joseph Quinn o przygotowaniach do roli w Fantastycznej czwórce. Uniknął odpowiedzi na jedno pytanie!

fot. Marvel

Reklama

Joseph Quinn to aktor, którego większość osób poznała za sprawą 4. sezonu Stranger Things. Jego popularność na pewno miała pewien wkład w dostaniu roli Johnny'ego Storma, jednego z członków Fantastycznej czwórki, która w końcu pojawi się w Kinowym Uniwersum Marvela. Joseph Quinn wypowiedział się na temat otrzymanej roli, innych członków obsady oraz wymagających przygotowań fizycznych.

Joseph Quinn o Fantastycznej czwórce

Oto co Joseph Quinn powiedział o swoim angażu:

To było zaskakujące połączenie telefoniczne. [...] Koła tego projektu zaczynają się poruszać. [...] Spotkałem na chwilę Ebona, a Vanessa i ja mamy wielu wspólnych znajomych.

Joseph Quinn poznał również Pedro Pascala, z którym wspólnie kręcili kontynuację kultowego Gladiatora Ridleya Scotta. Jest jednak jedna osoba w obsadzie, na której spotkanie młody aktor nie może się doczekać. Chodzi mianowicie o Johna Malkovicha:

To jeden z moich ulubionych aktorów w historii.

Dopytano go o to, czy Malkovich wcieli się w złoczyńcę, ale aktor nie odpowiedział. Natomiast według raportu, "cały się spiął" po tym pytaniu. Z kolei tak wypowiedział się o przygotowaniach fizycznych do roli:

Dużo jem i dużo dźwigam. Pracuję z kimś wspaniałym - jeśli miałbyś kogoś obsadzić w roli trenera personalnego, to byłby to właśnie on. Jest jak nosorożec w ludzkiej skórze. Jest bardzo dobry w swojej robocie - sprawia, że robię rzeczy, których nie chcę robić. Nie możesz nad tym myśleć. Musisz to po prostu robić.