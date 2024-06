Fantastyczna Czwórka zmieni oblicze MCU. Galactus pożarł świat drużyny?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie ma dnia, by do sieci nie trafiały nowe informacje na temat filmu Fantastyczna czwórka. Przypomnijmy, że udostępniona wcześniej, pierwsza grafika promocyjna przyszłorocznej produkcji potwierdza, iż akcja ekranowej historii będzie rozgrywać się w latach 60. XX wieku w alternatywnej rzeczywistości - ten fakt obrócił w perzynę poprzednie spekulacje, według których Pierwsza Rodzina Marvela miała zyskać swoje moce w czasie Blipu.

W żaden sposób nie zmienia to faktu, że Fantastyczna Czwórka i tak ma zmienić oblicze MCU i jednocześnie przynieść do niego wielopoziomową rewolucję. Jak donosi teraz scooper Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus:

Członkowie Fantastycznej Czwórki będą kluczowymi graczami w całej Sadze Multiwersum i w filmie Avengers: Secret Wars. Ta ostatnia produkcja będzie także fundamentalnym dodatkiem do MCU i jeszcze mocniej niż do tej pory pokaże, jak ogromnym zagrożeniem może być samo multiwersum.

Niektóre z amerykańskich portali popkulturowych odczytują drugie zdanie powyższej wypowiedzi przez pryzmat postaci Galactusa, który sam w sobie miałby uosabiać rozciągające się pomiędzy różnymi rzeczywistościami zagrożenie i być może pożreć wcześniej macierzysty świat Fantastycznej Czwórki - jeśli tak, otworzyłoby to drogę do przeniesienia drużyny na tę samą Ziemię, na której funkcjonuje znana z MCU grupa Avengers.

Z drugiej strony przypomina się, że film Avengers: Secret Wars miałby stać się "miękkim rebootem Kinowego Uniwersum Marvela". Nie jest więc wykluczone, że ekranowe wydarzenia doprowadzą do swoistego "przepisania" Świętej Chronologii, pokazując, że i Fantastyczna Czwórka, i X-Meni od zawsze działali w jej obrębie.

Fantastyczna Czwórka ma wejść na ekrany kin 25 lipca przyszłego roku.