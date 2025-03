Kto złoczyńcą Spider-Mana 4? Takie doniesienia pojawiają się pierwszy raz

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Główny złoczyńca filmu Spider-Man 4 to jeden z najpopularniejszych tematów związanych z kolejną odsłoną MCU o Pajączku. Przez ostatnie miesiące w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji związanych z prawdziwą tożsamością antagonisty. W tym kontekście najczęściej wymieniano Zielonego Goblina, Mefisto czy Knulla. Jak się jednak okazuje, tego typu przypuszczenia mogły być nietrafione.

Scooper MyTimeToShineHello (tak, siłą rzeczy podchodźcie do poniższych rewelacji z dystansem, nawet jeśli akurat to źródło informacji ma ostatnio dobrą passę) twierdzi, że w produkcji Spider-Man 4 Peter Parker zmierzy się nie z przeciwnikiem, a z przeciwniczką - to pierwszy raz, gdy słyszymy, że chodzi o postać żeńską. Co więcej, w tę rolę na pewno nie wcieli się znana ze Stranger Things Sadie Sink.

Najprawdopodobniejszym wyborem wydaje się Felicia Hardy aka Black Cat, wcześniej typowana jako jedna z antybohaterek, którą powinniśmy zobaczyć na ekranie. Są jednak również inne możliwości: Silver Sable (która wraz z Black Cat miała swego czasu dostać osobny film w uniwersum Sony), Delilah, Screwball, Stunner i White Rabbit.

Warto też przypomnieć, że według krążących po sieci spekulacji umowa Sony z Marvelem zakłada, iż w kolejnych filmach o Spider-Manie za każdym razem ma pojawiać się "znana postać MCU". Nie możemy więc wykluczyć, że Pajączek stanie do walki z którąś z antagonistek znanych już z poprzednich odsłon Kinowego Uniwersum Marvela.

Spider-Man 4 wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.