Był Thanosem w Marvelu, będzie TYM złoczyńcą w DCU? Josh Brolin rozpalił spekulacje

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Informowaliśmy o tym, że James Gunn i Peter Safran prowadzili rozmowy z Joshem Brolinem, by zagrał w serialu Latarnie jednego z tytułowych superbohaterów. Chociaż ostatecznie postawiono na kogoś innego, plotki sugerują, że mogą chcieć go zaangażować do innej roli. Czy może chodzić o ikonicznego złoczyńcę z komiksów DC?

Josh Brolin jako Darkseid?

Znany w Internecie rysownik opublikował fanowską grafikę przedstawiającą postać Darkseida, wielkiego i legendarnego złoczyńcy DC. Co ciekawe, gdy Marvel tworzył Thanosa w komiksach, inspirował się właśnie Darkseidem. Stąd też widoczne podobieństwa między tymi postaciami. Jest to postać na poziomie Thanosa jako jedno z największych zagrożeń dla superbohaterów.

Josh Brolin udostępnił grafikę autorstwa Boss Logica na swoich relacjach na Instagramie. To wystarczyło, by wywołać ogromny szum, burzę spekulacji, a nawet twierdzenie: „Josh Brolin zagra Darkseida, aktor potwierdza!”. Prawda jest jednak taka, że Brolinowi mogła po prostu spodobać się ta grafika, więc postanowił się nią podzielić, co wcale nie musi oznaczać niczego więcej. Niemniej, jako doświadczony aktor, z pewnością zdawał sobie sprawę, jaki efekt wywoła taki ruch w mediach społecznościowych.

fot. zrzut ekranu z Instagrama Josha Brolina

Czy to więc trollowanie ze strony Josha Brolina? A może nic nieznaczące udostępnienie grafiki w sieci? A może coś faktycznie jest na rzeczy? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie!