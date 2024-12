Takiej walki w Iraku jeszcze nie było. Zwiastun Warfare od twórcy Civil War poraża

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Warfare, który w nowatorski i immersyjny sposób opowiada historię komandosów z Navy SEALs podczas wojny w Iraku. Reżyserami i scenarzystami są Alex Garland i Ray Mendoza.

Obaj pracowali razem przy filmie Civil War. Mendoza był żołnierzem i weteranem wojny w Iraku; jest to jego debiut reżyserski. Przy Civil War pełnił rolę doradcy do spraw wojskowych. Z kolei Garland to reżyser i scenarzysta wspomnianego filmu.

Warfare – zwiastun

Zobaczcie, jak prezentuje się zapowiedź! Twórcy obiecują, że takiego ukazania walki w Iraku jeszcze nie było na ekranie. Historia ma być opowiadana w czasie rzeczywistym, a wydarzenia są oparte na prawdziwych wspomnieniach współtwórcy filmu.

Warfare – obsada

W obsadzie znaleźli się D’Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman, Henrique Zaga, Joseph Quinn oraz Charles Melton.

Alex Garland, poza Civil War, wyreżyserował tak doceniane dzieła jak Ex Machina i Devs. Był również scenarzystą uznanych filmów, takich jak 28 dni później, W stronę słońca czy Nie opuszczaj mnie. Na premierę czeka także 28 lat później z jego scenariuszem.

Warfare – premiera w 2025 roku w kinach.