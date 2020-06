Judge Dredd Uprising: The Live Experience - w Londynie powstanie park atrakcji dla fanów Dredda

Źródło: materiały prasowe

Nietypowy - nazwijmy go tak umownie - park rozrywki dla fanów Dredda zostanie otwarty w Londynie na wiosnę 2021 roku. Słowa-klucze w związku z otwarciem to: immersja i doświadczanie. Judge Dredd Uprising: The LIVE Experience będzie obejmować teatr na żywo, pięć stref wyzwań umysłowych i wymagających fizycznych umiejętności, szereg różnych narracji i wiele, wiele innych. Doświadczenie ma potrwać około 150 minut; rozgrywać się będzie w dystopijnej wersji Londynu o nazwie Brit-Cit.

- Ten show jest niesamowicie ekscytujący - powiedział Tom Lionetti-Maguire, założyciel i dyrektor generalny. - To doświadczenie to częściowo komiks, częściowo film science-fiction, częściowo wciągający teatr, częściowo escape room, częściowo gra akcji, częściowo kryty park rozrywki...

Bezkompromisowy sędzia Dredd po raz pierwszy pojawił się na stronach brytyjskiego komiksu sf pt. 2000 AD w 1977 roku. Jest to jednocześnie najdłużej występująca i najbardziej ikoniczna postać występująca w 2000 AD.