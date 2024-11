Zwiastun Mission: Impossible 8! Tom Cruise znów szaleje w popisach kaskaderskich!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Mission: Impossible 8 ma oficjalny zwiastun i tytuł – The Final Reckoning. Zrezygnowano z podziału na Część 1 i Część 2, jak pierwotnie planowano dla siódmej i ósmej części. Mimo tak brzmiącego tytułu, Paramount Pictures nie ogłosiło, że to ostatnia odsłona serii. Według wcześniejszych plotek, studio nie doszło do porozumienia z Tomem Cruise'em, który nie chce kończyć cyklu.

Mission: Impossible 8 - zwiastun

Zobaczcie, jakie popisy kaskaderskie tym razem prezentuje Tom Cruise. W mediach pojawiły się również doniesienia o spektakularnych, kosztownych scenach z łodzią podwodną.

Fot. Materiały prasowe

Mission: Impossible 8 - obsada

W obsadzie znajdą się: Tom Cruise, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga, Marcin Dorociński, Indira Varma, Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O’Brian, Nick Offerman oraz Tramell Tillman. Po przerwie do serii wraca także Angela Bassett.

Christopher McQuarrie, reżyser czterech części serii, ponownie stanął za kamerą, realizując scenariusz współtworzony z Bruce'em Gellerem i Erikiem Jendresenem.

Mission: Impossible 8 - premiera 23 maja 2025 roku w kinach.