Widowiskowy zwiastun 3. sezonu Jujutsu Kaisen. Szykuje się wielka bitwa!
Jedno z najbardziej popularnych anime ostatnich kilku lat powróci z 3. sezonem na początku 2026 roku. Zobaczcie pełny zwiastun Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1.
Premierę 3. sezonu Jujutsu Kaisen zaplanowano na styczeń 2026 roku. Nie podano jeszcze dokładnej daty, ale wiadomo, że podtytuł nowej serii to The Culling Game Part 1, który zaadaptuje dziewiąty wątek z mangi Gege Akutami.
Czytaj więcej: Nowy teaser anime One-Punch Man. Jest data premiery 3. sezonu!
Wątek Culling Game rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z Shibuya Incident i śledzi losy Yujiego Itadoriego, Megumi Fushiguro i ich sojuszników. Biorą udział w tytułowej grze, czyli śmiertelnie niebezpiecznym pojedynku battle royale zorganizowanym przez Kenjaku, którego celem jest ewolucja ludzkości poprzez optymalizację przeklętej energii.
Wielu fanów uważa The Culling Game za jeden z najlepszych wątków mangi, ponieważ znacząco rozszerza świat i prezentuje najbardziej kreatywne walki. Zobaczcie poniżej pełny zwiastun 3. sezonu.
Jujutsu Kaisen - zwiastun 3. sezonu
Jujutsu Kaisen - zdjęcia
W trzecim sezonie Jujutsu Kaisen powraca wielu członków ekipy filmowej z poprzedniej serii. Shota Goshozono reżyseruje dla studia MAPPA. Za kompozycję serialu odpowiada Yosuke Yajima, a za projekty postaci - Yosuke Yajima i Hiromi Niwa. Muzykę skomponował Yoshimasa Teuri.
Warto dodać, że 7 listopada w Japonii trafi do kin film kompilacyjny Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins, który będzie zawierać podsumowanie 2. sezonu oraz dwa pierwsze odcinki 3. serii. Pojawi się on również 5 grudnia w Ameryce Północnej pod tytułem Jujutsu Kaisen: Execution.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 2003, kończy 22 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1963, kończy 62 lat