Widowiskowy zwiastun 3. sezonu Jujutsu Kaisen. Szykuje się wielka bitwa!

Jedno z najbardziej popularnych anime ostatnich kilku lat powróci z 3. sezonem na początku 2026 roku. Zobaczcie pełny zwiastun Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1​.
Magda Muszyńska
Jujutsu Kaisen - 3. sezon fot. MAPPA
Premierę 3. sezonu Jujutsu Kaisen zaplanowano na styczeń 2026 roku. Nie podano jeszcze dokładnej daty, ale wiadomo, że podtytuł nowej serii to The Culling Game Part 1, który zaadaptuje dziewiąty wątek z mangi Gege Akutami.

Wątek Culling Game rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z Shibuya Incident i śledzi losy Yujiego Itadoriego, Megumi Fushiguro i ich sojuszników. Biorą udział w tytułowej grze, czyli śmiertelnie niebezpiecznym pojedynku battle royale zorganizowanym przez Kenjaku, którego celem jest ewolucja ludzkości poprzez optymalizację przeklętej energii.

Wielu fanów uważa The Culling Game za jeden z najlepszych wątków mangi, ponieważ znacząco rozszerza świat i prezentuje najbardziej kreatywne walki. Zobaczcie poniżej pełny zwiastun 3. sezonu.

Jujutsu Kaisen - zwiastun 3. sezonu

Jujutsu Kaisen - zdjęcia

Jujutsu Kaisen - 3. sezon

Jujutsu Kaisen - 3. sezon
fot. MAPPA
W trzecim sezonie Jujutsu Kaisen powraca wielu członków ekipy filmowej z poprzedniej serii. Shota Goshozono reżyseruje dla studia MAPPA. Za kompozycję serialu odpowiada Yosuke Yajima, a za projekty postaci - Yosuke Yajima i Hiromi Niwa. Muzykę skomponował Yoshimasa Teuri.

Warto dodać, że 7 listopada w Japonii trafi do kin film kompilacyjny Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins, który będzie zawierać podsumowanie 2. sezonu oraz dwa pierwsze odcinki 3. serii. Pojawi się on również 5 grudnia w Ameryce Północnej pod tytułem Jujutsu Kaisen: Execution.

Magda Muszyńska
