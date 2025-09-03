Reklama
Nowy teaser anime One-Punch Man. Jest data premiery 3. sezonu!

Poznaliśmy datę premiery jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali anime tego roku. Sprawdźcie nowy teaser z 3. sezonu przygód Saitamy.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
3. sezon 
anime teaser zwiastun One-Punch Man
One-Punch Man - 3. sezon fot. J.C. Staff
Od dłuższego czasu było wiadomo, że One-Punch Man powróci z 3. sezonem w październiku. Ale nie podano dokładnej daty premiery nowych odcinków. Teraz wraz z nowym teaserem ogłoszono, że nowy odcinek One-Punch Man zadebiutuje 5 października o 23.45 czasu japońskiego (w Polsce będzie wtedy 16.45 w niedzielę). 

Czytaj więcej: Najbardziej wyczekiwane anime drugiej połowy 2025 roku. Demon Slayer, One-Punch Man i inne

Warto dodać, że pierwszy odcinek 3. sezonu One-Punch Man ma być kompilacją wydarzeń z poprzedniej serii. W nowym teaserze, w którym nie ma zbyt wielu nowych ujęć, możemy usłyszeć w tle piosenkę Get No Satisfied! w wykonaniu JAM Project z BABYMETAL. Przypomnijmy, że piosenki tego zespołu wykorzystano w dwóch pierwszych sezonach tego serialu anime. Zobaczcie poniżej krótką zapowiedź, która znajduje się na początku poniższej galerii.

One-Punch Man - nowy teaser z 3. sezonu

One-Punch Man - teaser z 3. sezonu

One-Punch Man - teaser z 3. sezonu
One-Punch Man - fabuła 3. sezonu

Po trzech latach "specjalnego treningu" stał się tak silny, że praktycznie niepokonany. W rzeczywistości jest za silny – nawet jego najpotężniejsi przeciwnicy zostają pokonani jednym ciosem. Wraz z Genosem, swoim wiernym uczniem, Saitama pełni swoje oficjalne obowiązki bohatera jako członek Stowarzyszenia Bohaterów.

Pewnego dnia nagle pojawiają się potwory udające, że pochodzą ze Stowarzyszenia Potworów, które wzięły dziecko dyrektora Stowarzyszenia Bohaterów jako zakładnika. Bohaterowie klasy S łączą siły i planują nalot na kryjówkę Stowarzyszenia Potworów, aby je uratować. Tymczasem Garou, "Ludzki potwór", który został zabrany przez Stowarzyszenie Potworów podczas bitwy z bohaterami, budzi się we wspomnianej kryjówce.

One-Punch Man - anime jest dostępne w serwisie Canal+.

Źródło: animemojo.com

