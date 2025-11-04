Hit MCU inspirował się tym serialem. Teraz Ożeniłem się z czarownicą powróci w nowej odsłonie

fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja FOX rozpoczęła rozwój projektu nowego serialu komediowego Bewitched, opartego na sitcomie Ożeniłem się z czarownicą z lat 60. XX wieku. Za sterami projektu stanie Judalina Neira (The Boys, Daisy Jones and the Six), a producentem wykonawczym z ramienia Sony Pictures Television został Doug Robinson.

O czym jest Bewitched?

Ton nowego Bewitched jest opisywany słowami „serdeczny” i „ciepły”. Historia - podobnie jak w oryginale - skupia się na nietypowym małżeństwie. Darrin jest człowiekiem, a Samantha czarownicą. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ich zwariowane przygody, życie z rodzicami, którzy nie aprobują ich związku, i codzienność w dziwnym świecie mają być podstawą odcinków. Łączenie światów ludzi i czarownic najwyraźniej będzie jednym z wątków - tak wynika z opisu.

Przypomnijmy, że oryginał był emitowany w latach 1964–1972. Był to klasyczny sitcom, który zainspirował wiele seriali - na czele z marvelowską WandaVision. W nowej wersji nie pada słowo sitcom, ponieważ twórcy podkreślają, że ich adaptacja jest serialem dramatycznym opowiadanym na poważnie, nie komedią.

W ostatnich dziesięciu latach amerykańskie telewizje ABC, NBC i CBS próbowały stworzyć reboot Bewitched, ale nigdy nic z tego nie wyszło.