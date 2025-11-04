Reklama
Hit MCU inspirował się tym serialem. Teraz Ożeniłem się z czarownicą powróci w nowej odsłonie

Ożeniłem się z czarownicą (Bewitched) to klasyczny sitcom z lat 60. XX wieku, który doczekał się już różnych wersji. Teraz w planach jest kolejny serial oparty na tym pomyśle. Hit WandaVision, należący do MCU, mocno inspirował się tą produkcją.
Adam Siennica
Adam Siennica
Bewitched fot. materiały prasowe
Amerykańska telewizja FOX rozpoczęła rozwój projektu nowego serialu komediowego Bewitched, opartego na sitcomie Ożeniłem się z czarownicą z lat 60. XX wieku. Za sterami projektu stanie Judalina Neira (The Boys, Daisy Jones and the Six), a producentem wykonawczym z ramienia Sony Pictures Television został Doug Robinson.

O czym jest Bewitched?

Ton nowego Bewitched jest opisywany słowami „serdeczny” i „ciepły”. Historia - podobnie jak w oryginale - skupia się na nietypowym małżeństwie. Darrin jest człowiekiem, a Samantha czarownicą. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ich zwariowane przygody, życie z rodzicami, którzy nie aprobują ich związku, i codzienność w dziwnym świecie mają być podstawą odcinków. Łączenie światów ludzi i czarownic najwyraźniej będzie jednym z wątków - tak wynika z opisu.

Przypomnijmy, że oryginał był emitowany w latach 1964–1972. Był to klasyczny sitcom, który zainspirował wiele seriali - na czele z marvelowską WandaVision. W nowej wersji nie pada słowo sitcom, ponieważ twórcy podkreślają, że ich adaptacja jest serialem dramatycznym opowiadanym na poważnie, nie komedią.

W ostatnich dziesięciu latach amerykańskie telewizje ABC, NBC i CBS próbowały stworzyć reboot Bewitched, ale nigdy nic z tego nie wyszło.

Źródło: deadline.com

Powiązane seriale

7,9

2021
Oglądaj TERAZ WandaVision Romans

7,6

1964
Ożeniłem się z czarownicą
Ożeniłem się z czarownicą Komedia

