Jumanji - we Włoszech zostanie otwarta kolejka inspirowana filmową serią

Źródło: materiały prasowe

Jumanji to popularna filmowa seria, która zyskała jeszcze większą liczbę fanów po dwóch nowych filmach, które trafiły do kin odpowiednio w 2017 i 2019 roku. Na bazie popularności serii we włoskim parku rozrywki Gardaland zostanie otwarta kolejka inspirowana filmowym cyklem, która będzie nosiła nazwę Jumanji - The Adventure.

Na gości, którzy zdecydują się przejechać kolejką czekają wściekłe hipopotamy, pytony i rozwrzeszczane mandryle. Do tego wagony kolejki zostały zbudowane na wzór jeepów z nowych filmów. A wszystko to w atmosferze bujnej dżungli, która z pewnością odtworzy instynktowne poczucie zagubienia i uwięzienia we wrogim środowisku.

fot. Gardaland

Jak zapewnia park atrakcja ma zapewnić wciągające doświadczenie, które rozszerzy świat znany z kinowych produkcji. Kolejka ma zostać otwarta w pierwszej połowie 2022 roku.