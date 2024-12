Tekken 8 - Clive Rosfield z Final Fantasy 16 już wkrótce w grze!

fot. Bandai Namco

Na gali The Game Awards 2024 gra Tekken 8 otrzymała tytuł najlepszej bijatyki mijającego roku, ale nie tylko twórcy mieli powody do zadowolenia. Zapowiedziano również coś, co może zainteresować graczy: już wkrótce, w ramach DLC, do tej produkcji trafi Clive Rosfield, główny bohater Final Fantasy 16.

Rosfield dostępny będzie w ramach wczesnego dostępu dla posiadaczy przepustki Playable Character Year 1 Pass już od 16 grudnia. Cała reszta będzie mogła zagrać nim trzy dni później. Wraz z bohaterem do gry trafi również nowa arena, Phoenix Gate.

Już teraz zaś możecie zobaczyć zwiastun, który prezentuje nowego wojownika i jego ogniste moce w akcji.

Tekken 8 - zwiastun postaci Clive'a Rosfielda

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza współpraca obu marek. W 2017 roku do poprzedniej odsłony serii, czyli gry Tekken 7, trafił Noctis Lucis Caelum z Final Fantasy XV.