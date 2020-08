Jurassic World: Dominion - czy Jake Johnson powróci w filmie?

Universal

Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają prace nad filmem Jurassic World: Dominion po tym, jak ekipa mogła już powrócić na plan po okresie zamknięcia spowodowanego pandemią. Jedną z osób z poprzednich części serii, którą mieliśmy zobaczyć w najnowszej odsłonie jest Jake Johnson, który w Jurassic World z 2015 roku wcielił się w rolę Lowery'ego Cruthersa. Tak jednak było do wybuchu pandemii. Johnson w rozmowie z portalem Collider zdradził, że miał wyruszyć na plan w Wielkiej Brytanii, jednak koronawirus pokrzyżował mu szyki. Obecnie jego praca przy Dominion może zbiegać się z harmonogramem zdjęć do serialu Stumptown, w którym występuje. Aktor razem z reżyserem filmu, Colinem Trevorrowem, próbują wymyślić sposób, aby mógł on zagrać w produkcji.

Źródło: materiały prasowe

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu, Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane.

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w USA 11 czerwca 2021 roku.