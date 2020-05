Jurassic World: Dominion - kiedy zostaną wznowione zdjęcia do filmu? Sam Neill odpowiada

Źródło: Universal

Widowisko Jurassic World: Dominion spotkał los podobny do wielu hollywoodzkich produkcji w ostatnim czasie. Po zaledwie trzech tygodniach pracy na planie produkcję wstrzymano w związku z pandemią koronawirusa. Reżyser widowiska, Colin Trevorrow pracował nad projektem zdalnie, jednak wielu fanów na pewno zastanawia się, kiedy ekipa wróci na plan. W rozmowie The Guardian Sam Neill, który powraca do serii wyjawił, że on i reszta obsady mają nadzieję wrócić do pracy w Londynie w lipcu, oczywiście, jeśli obostrzenia pozwolą.

Źródło: materiały prasowe

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu, wspomnianego już Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane.

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w USA 11 czerwca 2021 roku.