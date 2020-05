Jurassic World: Dominion nie będzie finałem serii. Producent komentuje

fot. materiały prasowe

Jurassic World: Dominion to jeden z projektów kinowych, do których zdjęcia zostały wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa. Nastąpiło to zaledwie po trzech tygodniach prac na planie, ale nie ma na razie głosów o przesunięciu daty premiery. Teraz otrzymaliśmy też nową informację od producenta widowiska, Franka Marshalla.

Ten potwierdził w rozmowie z portalem Collider, że Jurassic World: Dominion nie jest planowane jako zakończenie serii. Nazwał ten film "początkiem nowej ery", co może odnosić się nie tyle do samych wydarzeń w filmie, gdzie dinozaury wydostały się poza park, ale do zakończenia wątków Owena i Claire, którzy mogliby zostać zastąpieni nowymi postaciami.

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane.

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w USA 11 czerwca 2021 roku.