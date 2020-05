Jurassic World: Dominion - macie szansę wystąpić w filmie jako... ofiara dinozaura. Chris Pratt kontynuuje #AllInChallenge

Jeśli kiedykolwiek marzyło Wam się zostać zjedzonym przez dinozaura, to teraz macie na to szansę - oczywiście na planie filmu. Chris Pratt ogłosił aukcję, w której można wygrać udział w filmie Jurassic World: Dominion i zagrać ofiarę wielkiego gada - zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cel charytatywny. Wszystkie zebrane fundusze zostaną równo podzielone między cztery organizacje dostarczające żywność potrzebującym - Meals on Wheels, No Kid Hungry, America's Food Fund i World Central Kitchen.

Aukcja odbędzie się w ramach akcji All In Challenge, o której już pisaliśmy - w innych aukcjach biorą udział m.in. Martin Scorsese, Leonardo DiCaptio, Hugh Jackman czy Ryan Reynolds. Pratt zachęcił do udziału publikując wideo na swoim Instagramie - zobaczcie:

Licytujecie rozpoznawalną rolę w filmie. Gwarantujemy, że scena z Waszym udziałem nie zostanie wycięta. Będzie tam na zawsze. To może być Wasze dziedzictwo. Zostaniecie uwiecznieni na zawsze jako ludzie zjedzeni przez dinozaura w filmie.

Są dwie szanse na pojawienie się na planie nowego Jurassic World. Po pierwsze - rolę otrzyma osoba, która wpłaci na rzecz akcji największą kwotę. Drugi zwycięzca zostanie wyłoniony w loterii, w której wezmą udział wszyscy ci, którzy przekazali jakikolwiek datek.

Gwiazdy biorące udział w akcji charytatywnej mają szansę nominować także innych do wzięcia udziału. Pratt został nominowany przez Justina Biebera. Sam natomiast wybrał Chrisa Evansa, Roberta Downeya Jr. i Chrisa Hemswortha - czekamy na odzew!