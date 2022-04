Jurassic World: Dominion - ogromny dinozaur budzi strach na nowym zdjęciu z filmu

materiały prasowe

Po wydarzeniach z Upadłego królestwa sklonowane dinozaury grasują na wolności. W filmie Jurassic World: Dominion zobaczymy ponownie Chrisa Pratta w roli Owena Grady'ego i Bryce Dallas Howard w roli Claire Dearing. To jednak nie wszystko, bo po latach zobaczymy ponowne spotkanie ikon serii: Alana Granta (Sam Neill), Iana Malcolma (Jeff Goldblum) i Ellie Sattler (Laura Dern).

Jurassic World: Dominion będzie pierwszym filmem, który wyjdzie poza park. To oznacza dużo emocji, a teraz Empire udostępnia zdjęcie z produkcji, na którym widzimy bohaterów w otoczeniu ogromnego dinozaura. Jest to gigantozaur, nazywany przez bohaterów po prostu jako "Giga". Warto podkreślić, że nie jest to genetycznie modyfikowany prehistoryczny stwór, naukowcy w prawdziwym świecie udokumentowali istnienie dinozaura. Reżyser, Colin Trevorrow zapowiada, że stwór nie jest zadowolony z miejsca, w którym się znalazł. Zobaczcie nowe zdjęcie:

Jurassic World: Dominion

Jurassic World: Dominion - premiera w kinach w czerwcu 2022 roku.