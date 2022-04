Poza granicą - pełny zwiastun serialu Amazona. Tajemnicza czarna dziura i współcześni kowboje

fot. Amazon Prime Video

Poza granicą to nowy serial produkowany przez Amazon Prime Video. Choć wydawało się, że to kolejny współczesny western w stylu Yellowstone, ale ten projekt nie jest takim serialem. Ma on wyraźny wątek nadnaturalny w postaci pojawienia się tajemniczej czarnej dziury na polu i zwiastun pokazuje co nieco, sugerując, że będzie to kluczowe.

Poza granicą - zwiastun

Główną rolę w serialu na przestrzeni całego sezonu gra Josh Brolin. W obsadzie są także Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie oraz Will Patton.Ten ostatni to jedyny związek z Yellowstone, bo lubiany aktor tam występował.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym jest debiutant Brian Watkins. W ekipie producentów są także Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Lawrence Trilling, Amy Seimetz, Tony Krantz, Dede Gardner, Jeremy Kleiner oraz Brad Pitt. Pierwszy sezon liczy 8 odcinków.

Poza granicą

Poza granicą - o czym jest serial?

Rodzinna Abbottów próbuje sobie poradzić ze zniknięciem synowej imieniem Rebecca. Ich życie jeszcze bardziej się komplikuje, gdy Tillersonowie z sąsiadującego rancza chcą przejąć ich ziemię. Nieoczekiwana śmierć w społeczności rozpoczyna łańcuch wydarzeń pełnych napięcie. Małe miasteczko ma jeszcze więcej kłopotów, gdy pojawia się tajemnicza czarna dziura na ziemi Abbotów. Royal (Josh Brolin) musi chronić swoją rodzinę i przez jego perspektywę widzimy, jak czas skrywa tajemnice przeszłości.

Poza granicą - premiera 15 kwietnia w Amazon Prime Video. Wówczas na platformę trafią 2 odcinki. Tyle też będzie się pojawiać co tydzień.