Jurassic World: Dominion - są pierwsze recenzje filmu. Czy dinozaury znowu zwojują ekran?

fot. materiały prasowe

Jurassic World: Dominion to kolejna część popularnej serii o dinozaurach zapoczątkowanej w latach 90. W filmie główni bohaterowie muszą odnaleźć się w świecie, w którym do ekosystemu powróciły dinozaury i wydostały się poza wyspę, na której były trzymane. Pojawiają się nowe gatunki, które są ogromnym zagrożeniem dla człowieka.

Do sieci zaczynają trafiać pierwsze opinie krytyków z USA. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes znajduje się 9 recenzji, z czego tylko jedna jest negatywna (89% pozytywnych recenzji), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 6.20/10.

Jak dotąd, pierwsze reakcje są bardzo zróżnicowane, niektórzy zauważają, że film dobrze wykorzystuje urok serii z punktu widzenia nostalgii, także dzięki pojawieniu się kilku gwiazd z poprzednich produkcji o Parku Jurajskim. Inni zauważają jednak, że film jest nieco przydługi. Inny z recenzentów zauważa, że pierwszy akt filmu jest w porządku, środkowa część mocno kuleje i wydaje się być wyjęta z innej franczyzy, natomiast trzeci akt to przyjemna akcja z porcją fanserwisu. Nic szczególnego, ale przyzwoita rozrywka. Inna z opinii nazywa ten film najlepszym z serii Jurassic World, bo pełno w nim porywających spotkań z dinozaurami i nie brakuje scen z udziałem Jeffa Goldbluma. Chwalona jest też równowaga między przerażającymi i pomysłowymi scenami, które są ukłonami w stronę tego, co było wcześniej.

Chociaż dominują nastroje pozytywne, to jednak najczęściej pojawiające się słowa to "przyzwoicie" i "solidnie". Z dwóch bardziej krytycznych opinii czytamy, że to duże rozczarowanie i całość ma klimat fanfika pisanego przez fana. Dinozaurów nie ma wcale tak dużo, fabuła gubi się, próbując pokazać zbyt wiele. Ostatecznie jest to niezła przygoda, która nie daje pełni satysfakcji.

Jurassic World: Dominion

Zobaczcie nowe zdjęcia (trzy pierwsze w galerii): Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu, Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Ponadto w obsadzie znajdują się Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman i Scott Haze.

Zobacz także:

Jurassic World: Dominion - premiera w Polsce 10 czerwca 2022 roku.