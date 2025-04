Jeremy Allen White powalczy o Oscara? Nowe informacje o jego roli Bruce'a Springsteena

fot. Hulu

Moda na biograficzne filmy o popularnych muzykach jeszcze nie przeminęła. O Oscara za rolę Boba Dylana otarł się Timothee Chalamet, a swoich sił spróbuje w przyszłym roku też Jeremy Allen White (The Bear). Wcieli się on w Bruce'a Springsteena w nadchodzącym filmie zatytułowanym Deliver Me From Nowhere.

Za reżyserię odpowiedzialny jest Scott Cooper. On też napisał scenariusz. White wcieli się w Springsteena, z kolei Jeremy Strong zagra postać jego menadżera, Jona Landau. W obsadzie znalazł się również: Harrison Sloan Gilbertson, Odessa Young oraz Paul Walter Hauser.

Deliver Me from Nowhere pokaże fragment z życia Springsteena, a konkretnie kulisy powstania albumu Nebraska z 1982 roku. Pokazane zostanie też dzieciństwo artysty, co zasugerował zwiastun. Podczas CinemaConu zaprezentowano go publiczności, a w sieci pojawił się opis. Wedle niego w wideo traumatyczne dzieciństwo Springsteena pokazane jest w czerni i bieli. Pisze teksty, śpiewa, spaceruje po plaży, odgrywa piosenkę Born to Run i ma problem z "odnalezieniem samego siebie."

Jeremy Allen White opowiedział o roli:

To niesamowite wyzwanie i spełnienie marzenia. Mam szczęście, ponieważ dostałem błogosławieństwo od samego Bruce'a. Historia w filmie pokazuje bardzo konkretny wycinek z jego życia, kiedy próbował pogodzić presję związaną z sukcesem z walką z demonami z przeszłości.

