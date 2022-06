1899 - zwiastun serialu Netflixa od twórców Dark. Koszmar w trakcie podróży statkiem

fot. Rasmus Voss / Netflix

1899 to nowy, mroczny serial Netflixa, za który odpowiadają Baran bo Odar i Jantje Friese, czyli twórcy kultowej już produkcji Dark. W czasie Netflix Geeked Week zaprezentowano zwiastun projektu. Wideo jest dostępne poniżej.

Fabuła serialu skupia się na pasażerach statku przewożącego imigrantów z Europy do Nowego Jorku. Nasi bohaterowie pochodzą z różnych środowisk, jednak wszyscy marzą o rozpoczęciu nowego życia w USA. Po drodze napotykają statek, który od miesięcy był uważany za zaginiony. To, co na nim znajdą zamieni podróż w prawdziwy koszmar, łączący tajemnice z przeszłości bohaterów.

1899 - zwiastun

Ponadto zaprezentowano również materiał zza kulis:

1899 - obsada

W obsadzie znajdują się Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard Tonnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser.