Jurassic World: Dominion - świetne otwarcie na pierwszych rynkach. Powstanie rozszerzona wersja widowiska?

Jurassic World: Dominion to kolejna część popularnej serii o dinozaurach zapoczątkowanej w latach 90. Kampania promocyjna produkcji znajduje się na ostatniej prostej. Produkcja zdążyła też już zadebiutować na 15 rynkach, osiągając tam świetny start i oczekuje się, że do końca weekendu uda się zarobić ponad 45 mln dolarów. Produkcja dostępna jest w 15 krajach, w tym w Meksyku, Brazylii, Włoszech i Korei Południowej, dzięki czemu uda się prawdopodobnie uzyskać porównywalny wynik do Jurassic World (47,3 mln dolarów) i Jurassic World: Upadłe królestwo (59,8 mln dolarów).

W Korei Południowej Jurassic World: Dominion osiągnął najlepszy wynik otwarcia od momentu wybuchu pandemii. Produkcja do USA zawita 10 czerwca (tego dnia też do Polski) i oczekuje się otwarcia na poziomie od 160 do 210 mln dolarów według prognoz analityków. Dla porównania pierwsza odsłona Jurassic World uzyskała 208,8 mln dolarów w weekend otwarcia.

DeWanda Wise, która zadebiutowała w tym świecie dopiero w finałowej odsłonie, ujawniła możliwość powstania wersji rozszerzonej. Jest scena z udziałem jej bohaterki, która finalnie nie trafiła do filmu, ale w rozmowie z portalem Collider zasugerowała, że być może fani zobaczą ją w rozszerzonej wersji widowiska. Nie wiadomo jednak czy chodzi o wersję reżyserską, czy może aktorka miała na myśli dodatkowe sceny w wydaniu filmu na nośnikach.

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu, Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Ponadto w obsadzie znajdują się Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman i Scott Haze.

Jurassic World: Dominion - premiera w Polsce 10 czerwca 2022 roku.