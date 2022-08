Jurassic World - czy jest szansa na film dla dorosłych o dinozaurach? Reżyser odpowiada

fot. Universal Pictures

Jurassic World: Dominion, choć nie za bardzo przypadł do gustu fanom filmowych dinozaurów, to okazał się finansowym sukcesem. Zarobił 979,8 milionów dolarów i jak na razie znajduje się na 2. miejscu wśród najbardziej dochodowych produkcji 2022 roku, ustępując tylkoTop Gun: Maverick. Trzecia część zakończyła historię Owena Grady'ego, w którego wcielał sięChris Pratt.

Podobnie jak trylogia Parku Jurajskiego, również trzy filmy Jurassic World posiadały kategorię wiekową PG-13, co oznacza, że mogła go oglądać również młodzież, ponieważ krwawe sceny był ograniczone do minimum. W czasie specjalnego wydarzenia na Malcie, gdzie trwała promocja rozszerzonej wersji Jurassic World: Dominion, reżyser filmu Colin Trevorrow został zapytany o możliwość nakręcenia przez Universal Studios produkcji dla dorosłych w tym uniwersum. Twórca szczerze powiedział, że trudno mu odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie wie.

Wiem, że jeśli zrobilibyśmy film w stylu Cichego miejsca, całkowicie przeznaczonego dla dorosłych, naprawdę przerażającego i potencjalnie wypełnionego [tymi treściami], to wiem, że chciałbym zobaczyć taki film. Gdyby rodzic zabrał swoje dziecko na ten film i przeraził je na całe życie, wiem, że byłby to problem. Nie chcę związywać rąk każdemu, kto ma taką wizję w przyszłości. Wiem tylko, że ludzie kochają dinozaury, ludzie kochają filmy z nimi i uwielbiają świat, który stworzył Michael Crichton. Pomysł science fiction, w którym dinozaury i ludzie są w tym samym miejscu jest genialny. Dlatego czuję, że ktoś inny powinien się do nas zgłosić.

Michael Crichton to autor powieści Park Jurajski, na podstawie której powstały filmy. Raczej trudno się spodziewać, że zostanie nakręcona produkcja o dinozaurach wypełniona przemocą i krwią, a co za tym idzie skierowana dla dorosłej widowni. To wiązałoby się z mniejszą liczbą widzów w kinach ze względu na ograniczenia wiekowe. Wtedy wytwórnia przeznaczyłaby mniej pieniędzy na taki film, co prawdopodobnie wpłynęłoby też na efekty komputerowe i gorszy wygląd dinozaurów i scen akcji. Byłoby to zbyt duże ryzyko dla Universal Studios.

