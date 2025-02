50 najlepszych filmów w historii. To ranking ostateczny - bardziej miarodajny już nie powstanie

materiały prasowe

Choć na naszej stronie wielokrotnie prezentowaliśmy Wam najlepsze filmy w historii, tak miarodajnego rankingu związanego z tym zagadnieniem jeszcze nie było. Trudno bowiem w ramach jednego zestawienia uchwycić różnorodne gusta widzów, nie mówiąc już o wyrażonej matematycznie próbie podsumowania wystawianych przez nich ocen czy recenzji.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych gigantyczną popularność zaczęła jednak zyskiwać lista, która wychodzi naprzeciw nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom jeśli chodzi o sporządzanie rankingu najlepszych filmów wszech czasów. Autor dokumentu postanowił wziąć pod uwagę następujące oceny: ogólne z IMDb i Letterboxd oraz krytyków i widzów z Metacritic i Rotten Tomatoes, dodając do nich jeszcze średnie z wielu mniejszych serwisów filmowych.

Po zsumowaniu wszystkich not twórca listy wyliczył z nich średnią mieszczącą się w przedziale od 1 do 10. Który film okazał się najlepszy w historii? Kto reprezentuje kino superbohaterskie? Czy w rankingu znalazła się choć jedna odsłona trylogii Władcy Pierścieni? Co z dziełami Polaków? Przekonajcie się sami:

Najlepsze filmy w historii - TOP50

Dwa lata temu na podobnej zasadzie opracowano ranking serialowy:

