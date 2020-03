Justice League Dark: Apokolips War - zwiastun animacji. Bohaterowie DC kontra Darkseid

Justice League Dark: Apokolips War to szesnasty film DC Animated Movie Universe i zarazem ostatnia odsłona tego uniwersum. To również bezpośrednia kontynuacja animacji Liga Sprawiedliwych: Wojna z 2014 roku. W filmie Constantine, Superman i Raven gromadzą siły największych bohaterów Ziemi, aby zaatakować Darkseida, tyrana z planety Apokolips i uratować świat przed zagładą. Zadebiutował zwiastun produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej.

W największej obsadzie dubbingowej w historii uniwersum znajdują się Matt Ryan jako Constantine, Jerry O'Connell jako Superman, Taissa Farmiga jako Raven, Jason O'Mara jako Batman, Rosario Dawson jako Wonder Woman, Shemar Moore jako Cyborg, Christopher Gorham jako Flash, Rebecca Romijn jako Lois Lane oraz Rainn Wilson jako Lex Luthor.

Justice League Dark: Apokolips War - premiera animacji na DVD, Blu-ray oraz w cyfrowej wersji wiosną.