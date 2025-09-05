placeholder
K-popowe łowczynie demonów stały się hitem. Prezes Sony żałuje sprzedania praw Netflixowi?

Prezes Sony Pictures, Ravi Ahuja, skomentował sukces animacji K-popowych łowczyń demonów​ na platformie Netflix, której studio sprzedało prawa do filmu.
Magda Muszyńska
Tagi:  netflix 
kino K-popowe łowczynie demonów
K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix
K-popowe łowczynie demonów zyskały ogromną popularność na Netfliksie. Okazuje się, że początkowo produkcją miało zająć się studio Sony Pictures Animation. To tam pierwotnie był rozwijany film, a nawet dostał zielone światło. Ostatecznie sprzedali prawa Netflixowi - cały proces przejęcia przez platformę trwał niemal 4 lata.

Czytaj więcej: Rekord wszech czasów Netflixa pobity. Oglądają na potęgę - sequel w drodze

Prezes Sony Pictures, Ravi Ahuja, przyznał wczoraj, że być może studio popełniło błąd przekazując K-popowe łowczynie demonów Netflixowi. Przemawiając na konferencji Bank of America, nazwał to "częścią tej ogromnej umowy produkcyjnej" podpisanej z Netflixem w 2021 roku.

Oczywiście, z perspektywy czasu, to ogromny hit. Netflix pokrył całość kosztów plus premię od zysku. Wtedy to miało sens. Ale teraz, patrząc na sukces, można pomyśleć, że film mógł trafić do kin.

Warto przypomnieć, że K-popowe łowczynie demonów były wyświetlane w kinach w USA przez dwa dni pomimo wcześniejszej premiery na streamingu. Film zarobił 20 mln dolarów, pomimo że nie trafił do sieci kin AMC.

Ahuja dodał, że produkcja znalazła "właściwy dom", tłumacząc, że Netflix jest jej właścicielem, a nie Sony. Przedstawił tę umowę jako dowód na to, że Sony "cieszy się, gdy ich klientom wiedzie się dobrze".

Zrobiliśmy go w całości dla nich. Uczestniczymy w tworzeniu muzyki poprzez Sony Music Publishing.

Po tym komercyjnym sukcesie trwają już prace nad sequelem, a Maggie Kang i Chris Appelhans powrócą jako reżyserzy. Na razie nie wiadomo, czy Netflix zdecyduje się na wprowadzenie kontynuacji do kin. 

K-popowe łowczynie demonów - zdjęcia

K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów
fot. Netflix
Źródło: worldofreel.com

Magda Muszyńska
