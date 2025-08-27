Reklama
Rekord wszech czasów Netflixa pobity. Oglądają na potęgę - sequel w drodze

Jedna z nowych produkcji Netflixa stała się globalnym fenomenem do tego stopnia, że własnie pobiła absolutny rekord wszech czasów platformy jeśli chodzi o najczęściej oglądane filmy. Serwis już prowadzi wstępne rozmowy w kwestii stworzenia sequela.
Piotr Piskozub
Tagi:  netflix 
K-popowe łowczynie demonów
K-popowe łowczynie demonów Netflix
Takiego zjawiska na Netflixie jeszcze nie było. Animowana produkcja K-popowe łowczynie demonów do długiej listy swoich osiągnięć może już dopisać to bodaj najważniejsze: właśnie została ona najchętniej oglądanym filmem w całej historii platformy, zrzucając z tronu Czerwoną notę z 2021 roku, w której zagrali Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot. 

W tygodniu od 18 do 24 sierpnia K-popowe łowczynie demonów zanotowały na całym świecie kolejne 25,4 mln wyświetleń, co według wewnętrznych danych Netflixa podnosi całkowity wynik do 236 mln wyświetleń licząc od premiery, która odbyła się 20 czerwca. Przypomnijmy, że platforma w swoim rankingu wszech czasów uwzględnia rezultaty osiągane przez poszczególne produkcje w trakcie pierwszych 91 dni emisji. Znakomita większość oryginalnych filmów serwisu wypada z czołówki najchętniej oglądanych po ok. miesiącu. 

Animowany musical w ostatnim czasie zadebiutował również w kinach, osiągając kapitalne przychody rzędu 19,2 mln USD w weekend otwarcia i trafiając dzięki temu na szczyt zestawienia box office. 

Nie dziwi więc specjalnie, że Netflix już prowadzi wstępne rozmowy w sprawie powstania sequela, o czym donoszą najbardziej prestiżowe portale popkulturowe. Rzecznik prasowy platformy odmówił jednak udzielenia komentarza w tej materii. 

Źródło: Hollywood Reporter

K-popowe łowczynie demonów
