K-popowe łowczynie demonów rządzą! Oto inne animacje Netflixa, które mogą konkurować z Disneyem i Pixarem
K-popowe łowczynie demonów to najnowszy animowany hit Netflixa, który porwał zarówno młodszych, jak i starszych widzów. To jednak tylko jedna z wielu oryginalnych produkcji, jakie gigant streamingowy ma w swojej bibliotece. Sprawdźcie, jakie jeszcze animacje warto obejrzeć.
K-popowe łowczynie demonów rządzą i wyznaczają nowy popkulturowy trend. Na naszych oczach rodzi się moda zapoczątkowana przez trzy pełne uroku bohaterki animacji. Netflix może mówić o kolejnym wielkim sukcesie – dziś niełatwo jest wykreować nurt, który naprawdę inspiruje i fascynuje młodych widzów.
Produkcja ta to jedna z najciekawszych oryginalnych animacji serwisu. W naszej galerii zebraliśmy inne tytuły Netflixa, które również zasługują na uwagę. Być może nie dorównują K-popowym łowczyniom demonów pod względem siły oddziaływania na popkulturę, ale cieszą się dużą popularnością i w wielu przypadkach są naprawdę udane. To familijne filmy i seriale, które fabułą i przesłaniem potrafią konkurować z hitami Disneya czy Pixara – choć oczywiście nie wszystkie trzymają tak samo wysoki poziom.
Najlepsze oryginalne animacje Netflixa
