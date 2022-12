Pierwszy trailer Kaleidoscope. Netflix znowu zaskakuje

fot. Netflix

Serwis streamingowy Netflix wypuścił pierwszy trailer Kaleidoscope, nowej antologii, która zawita na platformie 1 stycznia 2023 roku. Serial, wcześniej zatytułowany Jigsaw, w sposób nieliniowy przedstawi historię wybitnej załogi złodziei i ich próby włamania się do pozornie niezniszczalnego skarbca. Odcinki Kaleidoscope pojawią się w różnej kolejności dla każdego subskrybenta Netflixa. Pozwoli to na doświadczenie historii napadu w różnych punktach czasowych, które doprowadzą do finału.

Kaleidoscope - zwiastun

Do tytułów odcinków należą: Yellow: 6 tygodni przed napadem, Green: 7 lat przed napadem, Blue: 5 dni przed napadem, Violet: 24 lata przed napadem, Orange: 3 tygodnie przed napadem, Red: poranek po napadzie, Pink: 6 miesięcy później oraz epicki finał: White: Napad.

Kaleidoscope – szczegóły

W Kaleidoscope wybitny złodziej i jego załoga planują napad warty 7 miliardów dolarów. Aby jednak dotrzeć do pozornie niezniszczalnego skarbca, bohaterowie będą musieli zmierzyć się z najlepszym na świecie zespołem do spraw bezpieczeństwa oraz FBI. Każdy odcinek odkrywa kolejne elementy układanki pełnej korupcji, chciwości, zemsty, spisków, lojalności i zdrady. Serial jest luźno inspirowany prawdziwą historią.

W obsadzie pojawia się Giancarlo Esposito jako Leo Pap, Paz Vega jako Ava Mercer, Rosaline Elbay jako Judy Goodwin, Jai Courtney jako Bob Goodwin, Peter Mark Kendall jako Stan Loomis, Jordan Mendoza jako RJ Acosta, Jr, Rufus Sewell jako Roger Salas, Tati Gabrielle jako Hannah Kim, Soonjeong Son jako Liz Kim, Hemky Madera jako Carlos Sujo, Niousha Noor jako Nazan Abbasi i Bubba Weiler jako Samuel Toby.

- Możliwość wejścia [w historię] w różnych momentach, poruszania się i oglądania w innej kolejności daje odmienny punkt postrzegania postaci,” powiedział twórca serii, Eric Garcia.