Kang Zdobywca kontra Avengers. Kto wygrał starcie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Kang Zdobywca to złoczyńca, który jest zaklinaczem siatki czasoprzestrzennej. W komiksie Avengers Mech Strike #5 był niezwykle blisko pokonania tytułowej drużyny. Tej jednak udało się go powstrzymać jego własną bronią, czyli czasem. A wszystko dzięki Czarnej Panterze.

Avengers Mech Strike to niekanoniczna historia, w której drużyna superbohaterów musi zmierzyć się z potężnymi biomechanicznymi istotami zesłanymi przez Kanga Zdobywcę, by zniszczyć Ziemię. Żeby je powstrzymać, Tony Stark daje Avengersom swoje własne mechaniczne kombinezony, które mają udowodnioną skuteczność przed siłami wroga. Jednak ciągłe mieszanie czasem przez złoczyńcę sprawia, że drużyna superbohaterów staje się bezbronna. Avengersi w akcie desperacji próbują nawet połączyć siły z Thanosem, ale kończy się to oglądaniem, jak Kang bez najmniejszego problemu go pokonuje.

AVENGERS MECH STRIKE #5

Złoczyńca wydawał się zdezintegrować Czarną Panterę, jednak Herold Wieczności wyrwał go z osi czasu, by dać T'Challi niesamowite moce. To one dają mu nowe szanse w rozgrywce. Czarna Pantera by pokrzyżować plany Kanga Zdobywcy wysyła go na bezowocne poszukiwania Herolda Wieczności po różnych osiach czasu, by samemu wymyślić plan, jak go pokonać. Następnie rzuca machiną czasu w złoczyńcę, a jego podróż w czasie sprawia, że biomechaniczna armia także znika. Czarna Pantera informuje Avengersów, że użył swoich nowych mocy, by wytropić wroga w strumieniu czasu i pozbyć się go, zanim wyśle pierwszą istotę na Ziemię. Maszyna czasu zostaje zniszczona.

W efekcie żadne ze strasznych wydarzeń, do których doprowadził Kang, nie miało miejsca, choć herosi zatrzymali wspomnienia z bitwy. Czarna Pantera użył czasu przeciwko zaklinaczowi siatki czasoprzestrzennej, by zaatakować go, gdy najmniej się tego spodziewał.