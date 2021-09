Kang Zdobywca szokuje: Moon Knightem przeszłości była dobrze znana z MCU postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zamieścił w sieci plansze promujące 2. zeszyt serii Kang Zdobywca. Zaprezentowane materiały zupełnie zaskakują: po przeniesieniu się do czasów starożytnego Egiptu Nathaniel Richards będzie bliski śmierci z rąk żołnierzy armii faraona Ramy-Tuta (Nathaniel Richards i Rama-Tut to 2 różne warianty Kanga), jednak jego wybawicielem zostanie Moon Knight ery faraonów. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że pod maską tego ostatniego herosa ukrywa się dopiero co wprowadzona do MCU Ravonna Renslayer.

Poprzednia odsłona cyklu pokazała wędrówkę Richardsa z XXXI wieku po różnych liniach czasowych; wraz z starszą wersją Kanga trafił on nawet do epoki dinozaurów. Młodszy ze Zdobywców koniec końców zakochał się w Ravonnie, przez co starszy wariant zabił wszystkich powiązanych z Renslayer. Nathaniel zdołał później wykraść zbroję drugiego warianta, zostawiając go na pewną śmierć.

W nowym zeszycie Richards znajdzie się w starożytnym Egipcie, a siły Ramy-Tuta wezmą go na celownik. Po otrzymaniu pomocy ze strony Moon Knighta protagoniści udadzą się do świątyni księżycowego bóstwa Khonshu, gdzie heros ściągnie maskę. Ku wielkiemu zaskoczeniu Nathaniela okaże się, że Moon Knightem przeszłości była właśnie Ravonna (lub któryś z jej wariantów).

Spójrzcie sami:

Kang the Conqueror #2 - plansze

Zarówno z serialu Loki, jak i komiksów Marvela wiemy już, że Renslayer potrafi sama podróżować przez linie czasowe. Jak do tej pory nie wiedzieliśmy jednakże o jej powiązaniu z mitologią Moon Knighta.