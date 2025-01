Fot. Marvel Comics

Już od dłuższego czasu krążą plotki na temat licznych dokrętek, jakie rzekomo nagrano do Kapitana Ameryki 4. Wiele osób już zdążyło skazać film na porażkę, ponieważ zwykle dodatkowe zdjęcia i liczne przeróbki wiążą się z wysokimi kosztami. Co jednak rzeczywiście zmieniono, bazując na zdjęciach z planu i zwiastunach? Comic Book Movie postanowiło zebrać najważniejsze różnice między wczesnym projektem a końcowym produktem.

Fot. Marvel

Kapitan Ameryka 4 - jakie wątki naprawdę usunięto, a jakie dodano?

Na bardzo wczesnym etapie kręcenia filmu, zdjęcia z planu pokazywały Kapitana Amerykę walczącego z grupą złoczyńców, znanych jako Serpent Society. Wśród nich zauważono między innymi Setha Rollinsa, gwiazdę WWE. Sekwencja została jednak usunięta, a sam Rollins potwierdził, że zrezygnowano z tego pomysłu.

W trakcie dokrętek dodano za to postać Sidewindera. W tej roli obsadzono Giancarlo Esposito. W komiksach był liderem Serpent Society i geniuszem. Jednak już z pierwszych zapowiedzi wynika, że MCU postawiło na nieco bardziej przyziemną i mniej kolorową wersję postaci, który przypomina typowego płatnego zabójcę. Na pewno jednak pojawienie się Sidewindera wskazuje na to, że Serpent Society może odegrać większą rolę w kolejnych projektach Marvela.

Pierwsze zdjęcia z planu wskazywały na to, że Sam Wilson od razu porzuci kostium, który nosił w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Później, gdy nakręconą nową sekwencję, widać jednak, że znów miał go na sobie. Wynika z tego, że zobaczymy go jeszcze na ekranie w starym stroju.

Paparazzi udało się zauważyć, jak Marvel kręci scenę pogrzebu. Prawdopodobnie prezydenta „Thunderbolta” Rossa biorąc pod uwagę fakt, że w uroczystości brała udział Betty Ross. To oznaczałoby, że widzowie dość szybko musieliby pożegnać się z Czerwonym Hulkiem. Ale według najnowszych doniesień, Ross skończy w więzieniu, co zostawia otwartą furtkę do jego ewentualnego powrotu.

Marvel

Warto wspomnieć, że Anthony Mackie, który wciela się w nowego Kapitana Amerykę, uspokajał widzów, że dokrętki są czymś normalnym w przypadków filmów Marvela i cały proces przy Nowym wspaniałym świecie był taki sam, jak przy innych projektach, w których brał udział. Prawdopodobnie aktor zdaje sobie sprawę, że plotki o dokrętkach zrobiły złą prasę filmowi, ponieważ fani zaczęli zakładać, że projekt nie może być spójny po tak licznych przeróbkach.

To, czy Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jest dobrym filmem, zostanie rozstrzygnięte już niedługo. Nowe widowisko Marvela już niedługo zadebiutuje w kinach na całym świecie. W Polsce będziemy mogli obejrzeć produkcję 14 lutego, czyli w Walentynki.

