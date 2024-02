Kapitan Ameryka 4 - tak wygląda kurtka ekipy filmowej. Potwierdza debiut potężnej postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios / Disney

Często kurtki czy czapki ekip filmowych mają loga i rzeczy związane z filmem. Oficjalnie nie są one prezentowane, ale nie raz też wyciekały do sieci. Ta kurtka z Kapitana Ameryki 4 wskazuje na to, że obecność jednej postaci została potwierdzona.

Kapitan Ameryka 4 - ile hulków?

Widzimy na kurtce grafikę z tarczą Kapitana Ameryki, którą trzyma olbrzymia czerwona dłoń. Jest to oczywiście samo w sobie potwierdzeniem, że przewijający się w plotkach Red Hulk pojawi się na ekranie. Jako że w komiksach był nim Thunderbolt Ross, zakłada się, że Harrison Ford go gra. Jednak nowa plotka sugeruje, że w wątku Red Hulka będzie bardziej ekscytująco, bo ma być więcej niż jeden czerwony olbrzym.

https://twitter.com/HolyfieldM5/status/1756349030353793175

Marvel Studios zmieniło taktykę i teraz chce dbać o jakość. Stąd opóźnienie filmu o rok. Zaplanowano też dokrętki, które już trwają i mają potrwać do przełomu maja i czerwca. Jest to więc dość długi okres. Standardowe dokrętki w blockbusterach trwają od kilku dni do kilku tygodni (zależnie od spraw logistycznych, czyli dostępności aktorów). Matthew Orton pracuje przy nich jako nowy scenarzysta, który poprawia sceny i tworzy nowy materiał.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2025 roku.