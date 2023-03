Kapitan Ameryka 4 - Liv Tyler powraca do MCU! Widzieliśmy ją w Incredible Hulk

Marvel

Jak donosi Deadline, Liv Tyler powraca do MCU i ponownie zagra Betty Ross. Dołączyła ona do obsady filmu Kapitan Ameryka 4. Jest to jej powrót do uniwersum po 15 latach, bo występowała ona w tej roli w jednym z pierwszych tytułów MCU, czyli Incredible Hulk z 2008 roku.

Kapitan Ameryka 4 - Betty Ross powraca

Z uwagi na to, że generał Thaddeus "Thunderbolt" Ross, czyli ojciec Betty ma ważną rolę w tej fabule, obecność jego córki wydaje się formalnością. Tym razem w tę rolę wcieli się Harrison Ford, który zastępuje zmarłego Williama Hurta. W tej historii generał Ross jest teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych i zostało to oficjalnie potwierdzone.

W obsadzie są także Anthony Mackie (Kapitan Ameryka), Carl Lumbly, Danny Ramirez (nowy Falcon) oraz Shira Haas. Szczegóły fabuły nie są znane. Będzie to debiut nowego Kapitana Ameryki na kinowym ekranie, bo wcześniej pojawił się w serialu Falcon i Zimowy żołnierz, który jest jego genezą.

Prace na planie trwają. Za kamerą stoi Julius Onah. Premiera 3 maja 2024 roku.