Zachary Levi wprowadzony w błąd, co do roli w MCU. Gwiazda Shazam! 2 wyjaśnia

W kinach możemy oglądać Shazam! Gniew bogów, w którym w tytułową postać wcielił się ponownie Zachary Levi. Jednak to nie była jego pierwsza rola w filmie superbohaterskim. Wcześniej zagrał Fandrala w Thor: Mroczny świat w MCU.

W podcaście Josha Horowitza Happy Sad Confused odniósł się do tej małej roli w Kinowym Uniwersum Marvela. Początkowo Levi miał zagrać w pierwszej części Thora, ale ze względu na zobowiązania wobec serialu Chuck, dzięki któremu jego nazwisko stało się znane, musiał zrezygnować z angażu.

Chuck, który był również ogromnym błogosławieństwem w moim życiu, miał też te momenty, które były bolesne, gdy w ostatniej chwili zaangażowali nas do dodatkowych sześciu odcinków, mówiąc, że nie mogę zagrać w filmie - byłem załamany. Byłem tak oszołomiony… I ta rola przepadła, a Josh Dallas ostatecznie zagrał go tak dobrze w pierwszym filmie.

Josh Dallas nie mógł wystąpić w drugiej części Thora, dlatego Levi dostał drugą szansę, aby zadebiutować w MCU. Kevin Feige, czyli prezes Marvel Studios, zaproponował mu ponownie tę rolę.

Szczerze mówiąc, spójrz… nalegałem, aby porozmawiać o tym z Kevinem z dwóch powodów. Po pierwsze, widziałem pierwszy film i nie nie wydawało mi się, żeby Trzech Wojów zostało wykorzystanych w świetny sposób. Więc powiedziałem: "Czy to się powtórzy, bo jeśli tak, to naprawdę nie chcę tego robić, wiesz?". A on na to: „Nie, nie, nie - odegrają ogromną rolę w filmie". Jak się okazało - nie tak dużą.

Aktor dodał też, że nie chciał aby ta rola uniemożliwiła mu zagranie innej postaci w kinie superbohaterskim. Jeśli to była jedyna okazja, żeby trafić do MCU to wolał poczekać na kolejną sposobność. Aby sprowadzić Leviego do filmu Feige zapewnił go, że inni znani aktorzy często grali mniejsze role, zanim dostali wielką szansę - powołał się tu na Chrisa Evansa, który wcześniej wcielił się w Johnny'ego Storma w Fantastycznej Czwórce, a potem został Kapitanem Ameryką oraz Raya Stevensona, który był Punisherem, zanim został Volstaggiem. Ostatecznie okazało się, że Feige okłamał aktora, a Trzech Wojów (w tym Fandral) zostało zabitych przez Helę.

W każdym razie chodzi o to, że ostatecznie wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Więc zagrałem w filmie, a Trzech Wojów tak naprawdę nie wykorzystano tak bardzo, jak na to liczyłem, ale doceniam tę pracę.

