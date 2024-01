Kapitan Ameryka 4 - trwa naprawa filmu. Kiedy zdjęcia do Fantastycznej Czwórki?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alex Ross/Marvel

Reklama

Nowe informacje pochodzą od Jeffa Sneidera, który gościł w podcaście Johna Rochy. Jego doniesienia często się sprawdzają, ale nadal, traktujemy je z dystansem jako plotkę, czyli informacje niepotwierdzoną oficjalnie.

Kapitan Ameryka 4 do naprawy

Według jego źródeł jednym z ważniejszych priorytetów Marvel Studios jest naprawa tego, czym obecnie jest Kapitan Ameryka 4. Nie wiadomo jednak, na czym polegają problemy projektu, ale jego premiera została opóźniona z 2024 na 2025 rok, a do tego został zatrudniony nowy scenarzysta, który ma przygotować sceny pod dokrętki.

Fantastyczna Czwórka i Thunderbolts - aktualizacja

Jego źródła donoszą, że trwają intensywne prace preprodukcyjne do obu projektów, czyli przygotowania do pracy na planie. Twierdzi on, że oba filmy miałyby rozpocząć zdjęcia w połowie marca 2024 roku. To oznaczałoby, że w ciągu najbliższych tygodni w końcu poznamy obsadą filmu Fantastyczna czwórka.

Na ten moment oba projekty są planowane na 2025 rok. Oba też zostały opóźnione przez strajki, więc Marvel Studios miało więcej czasu, by wszystko dopracować przed pracą na planie.